Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области

Днем в четверг, 9 октября, по всей территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.
— Рекомендовано проследовать в подвальные помещения или в помещения без окон, — сказано в сообщении.
Напомним, что в ночь на четверг в Ростовской области отразили воздушную атаку. Дроны сбили в Родионово-Несветайском районе. В результате падения БПЛА во двор частного дома было повреждено остекление, входная дверь и фасад здания.
