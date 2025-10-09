Ермак рассказал, как Калининградская область будет отмечать свой 80-летний юбилей

В 2026 году Калининградская область будет отмечать своё 80-летие. Главное празднование запланировано на 4 июля, однако мероприятия начнутся уже с января. Подробности в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
С 1 января 2026 года стартует активная фаза: уже будут утверждены логотип и ключевые проекты. Тогда же начнутся работы по украшению городов.
«Некоторые коллеги уже начинают: например, недавно в Светлом появился очень интересный мурал с маяком. Это в рамках подготовки к восьмидесятилетию области. Они просто чуть-чуть опередили события», — рассказал министр.
К юбилею обещают насыщенную культурную программу: с 6 по 9 апреля пройдут мероприятия, посвящённые штурму Кёнигсберга.
Особое внимание уделят международному сотрудничеству: в празднованиях примут участие гости из Беларуси. Министерство активно обсуждает совместные проекты — выставки, гастроли, мероприятия с национальной библиотекой республики и музеями.
Министерство культуры Калининградской области приглашает местных жителей поучаствовать в подготовке юбилея. Все предложения по проектам и сувенирной продукции принимаются через портал «Культура 39». По словам Ермака, ни одна идея не остаётся без внимания: чиновники рассматривают даже самые экзотические предложения.
Андрей Ермак ранее заявил, что число приезжающих в Калининград туристов выросло на 5%, а тратить они стали больше на 10−20%.