Ермак рассказал, как Калининградская область будет отмечать свой 80-летний юбилей

В 2026 году Калининградская область будет отмечать своё 80-летие. Главное празднование запланировано на 4 июля, однако мероприятия начнутся уже с января. Подробности в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.