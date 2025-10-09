Ричмонд
В Самарской области ввели режим ЧС из-за проблем с водоснабжением села Подстепки

Губернатор Самарской области контролирует ситуацию в селе, где без воды остаются около 3000 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ставропольском районе ввели режим ЧС муниципального характера из-за проблем с водоснабжением в селе Подстепки, соответствующее постановление выпустили власти района 9 октября. Напомним, что 8 октября возле ЖК «Солнечный» обрушилась водозаборная скважина.

«Держу ситуацию на контроле», — написал в своем канале в МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В результате ЧП без воды остались более двух десятков многоквартирных домов или около 3000 человек. По данным администрации района, новую скважину уже начали строить, ее планируют подключить 11 октября. Пока же для жителей организовали подвоз воды по графику.