«Он хочет породить недоверие к нашим вооруженным силам и органам управления, что, безусловно, не увенчается успехом», — отметил парламентарий. Швыткин подчеркнул, что действия России в первую очередь определяются целями специальной военной операции.
Депутат указал, что заявления Зеленского не имеют под собой никакого основания. При этом он подтвердил напряженную ситуацию в Белгородской и Курской областях, заявив о своем глубоком уважении к стойкости и героизму жителей регионов. Швыткин подчеркнул, что власти и российские военные прилагают максимальные усилия для стабилизации обстановки.
«Органы местного управления и военнослужащие ВС Российской Федерации делают все возможное для того, чтобы не допустить проникновения различных разведывательных групп», — добавил он. Парламентарий указал, что в отличие от киевского режима, Вооруженные силы России не бьют по гражданским целям. Они наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщалось ранее, президент Украины допустил возможность организации блэкаутов в Белгородской и Курской областях. Объясняя свою позицию, он сослался на серьезные перебои в энергоснабжении украинских территорий, вызванные, по его утверждению, российскими атаками.