Коммунальное предприятие Калининградской области получило новую спецтехнику

Она предназначена для перевозки и кратковременного хранения питьевой воды.

Автопарк крупнейшего коммунального предприятия Калининградской области «Водоканал» пополнили новой спецтехникой в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Компания получила цистерны объемом 4,3 куб. м, предназначенные для перевозки и кратковременного хранения питьевой воды. Еще приобрели два эвакуатора и гусеничных мини-экскаватора для земляных работ. Техника будет направлена в Полесск, Черняховск и Светлогорск.

«Новое оборудование повысит эффективность и оперативность аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Все это выполняется с целью обеспечения населения качественной водой», — отметил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.