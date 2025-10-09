Территорию замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске планируют замостить. К работам рассчитывают приступить уже в 2025 году. Об этом сообщили в группе замка «ВКонтакте».
Выложить камнем хотят участки между зданием форбурга и таверной, а также территорию вдоль дороги. Кроме того, специалисты выполнили отмостку из природного камня с южной и восточной сторон форбурга.
«Мощение территории — важная и очень большая часть проекта. Мы разработали план дорожек и открытых пространств, которые будут покрыты разными видами камня и другими материалами. Первые небольшие участки территории попробуем замостить уже в этом году. А в следующем продолжим», — говорится в публикации.
В сентябре рядом с форбургом замка Прейсиш-Эйлау завершили строительство гостевого дома. Внутри обустроили двухъярусные номера. В частности, комнаты адаптировали для гостей с ограниченной мобильностью. В 2026 году в гостевом доме планируют открыть кофейню.
Ранее в форбурге замка Прейсиш-Эйлау завершили противоаварийные работы и остекление. В сентябре его открыли для экскурсий. Гостям предлагают ознакомиться с внутренними помещениями и спуститься в подвал. В одной из секций готовят экспозицию с фотоматериалами разных лет, чертежами и схемами.
На территории замка построили сказочную деревню. Новое пространство с гостевыми домиками уже открыли для гостей. Также рядом с форбургом строят таверну. Работы рассчитывали завершить в 2025 году. Вместе с массивной аркой и сувенирным павильоном таверна станет частью большой входной зоны на территорию комплекса.