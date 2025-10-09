В селе Боровка Самарской области завершают строительство медпункта

«ФАП строится в соответствии с утвержденным графиком. В данный момент ведутся отделочные работы, а также предстоит монтаж медицинского оборудования. Комиссия приняла решение вернуться на объект повторно, когда здание будет готово к вводу в эксплуатацию. Мы ожидаем, что это случится уже в течение ближайшего месяца», — отметил и. о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов.