В селе Боровка Самарской области завершают строительство медпункта

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Боровка Самарской области, которое ведут в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», находится на завершающем этапе. Об этом сообщили в администрации Сергиевского муниципального района.
«ФАП строится в соответствии с утвержденным графиком. В данный момент ведутся отделочные работы, а также предстоит монтаж медицинского оборудования. Комиссия приняла решение вернуться на объект повторно, когда здание будет готово к вводу в эксплуатацию. Мы ожидаем, что это случится уже в течение ближайшего месяца», — отметил и. о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов.
Отмечается, что медицинскую помощь в новом учреждении будет оказывать специалист из Самары Сергей Ситников. Вместе с семьей он переехал в Боровку по программе «Земский фельдшер».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.