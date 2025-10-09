Ричмонд
В 2026 году на территории Забайкалья откроют пять модельных библиотек

В том числе в Чите появится третье подобное учреждение.

Пять новых модельных библиотек появятся в Забайкальском крае в 2026 году при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Обновленные пространства для работы, учебы и досуга откроются в Чите, Дульдургинском, Хилокском, Кыринском и Нерчинском округах. Например, в селе Кыра модельную библиотеку назвали «Исток», а в селе Дульдурга все желающие смогут найти любимое занятие в «Шамбале души».

В то же время в Чите впервые спустя четыре года откроют третье современное пространство — там преобразят детскую библиотеку имени Николая Островского. Ранее в городе такие библиотеки создали в 2020 и 2021 годах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.