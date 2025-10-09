В селе Бутово Белгородской области отремонтируют школу

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» проводятся в школе села Бутово Белгородской области. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.
Общая площадь образовательного учреждения составляет около 3,5 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 200 мест.
Реконструкция учреждения завершена на 74%. Снаружи здания рабочие утепляют и ведут отделку фасада. Параллельно внутри школы они окрашивают стены, укладывают керамогранит на пол, обшивают потолки гипсокартонными листами и обустраивают слаботочные сети, которые обеспечат современные коммуникации и безопасность.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.