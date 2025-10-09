Стал известен срок запуска движения по Западному обходу в Башкирии

«Строительство Западного обхода села Толбазы значительно повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в районном центре, в котором проживает порядка 10 тысяч человек. Новая дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы села, а также сократить время в пути в направлении Давлеканово», — поделилась Минакова.