Стал известен срок запуска движения по Западному обходу в Башкирии

Завершить дорожно-строительные работы и открыть движения транспорта на Западном обходе села Толбазы в Аургазинском районе планируют до конца 2027 года. Об этом сообщили в минтрансе Башкирии.

Источник: минтранс Башкирии

По данным главы ведомства Любови Минаковой, специалисты уже выполнили здесь переустройство коммуникаций, смонтировали 5 железобетонных труб на основной дороге и 5 металлических труб на примыканиях. Сейчас подрядчик начал устройство земляного полотна и подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси.

Известно, что длина новой дороги составит почти 6 км. Работники также смонтируют автобусные остановки, барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. Кроме того, тут нанесут разметку.

«Строительство Западного обхода села Толбазы значительно повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в районном центре, в котором проживает порядка 10 тысяч человек. Новая дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы села, а также сократить время в пути в направлении Давлеканово», — поделилась Минакова.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».