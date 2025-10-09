В Балтийске Калининградской области благоустроят 8 общественных территорий

Благоустройство восьми общественных территорий проводится в городе Балтийске в 2025 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.
В частности, на пешеходной зоне на улице Гоголя от дома 2Н до 2Б осталось установить лавочки и урны. Также стартовало благоустройство зоны ожидания возле администрации Балтийского городского округа, а до конца года начнется обновление сквера имени Александры Серебровской.
Помимо этого, в текущем году завершено благоустройство пешеходных зон на улице Кронштадтской, на пересечении улиц Гоголя и Садовой, на участке от дома № 5 на улице Адмирала Головко по Морскому бульвару и между домами № 7 на улице В. Егорова и № 101 на проспекте Ленина. В то же время в поселке Мечниково проложен тротуар от автобусной остановки до железнодорожной платформы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.