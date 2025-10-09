В Балтийске Калининградской области благоустроят 8 общественных территорий

Помимо этого, в текущем году завершено благоустройство пешеходных зон на улице Кронштадтской, на пересечении улиц Гоголя и Садовой, на участке от дома № 5 на улице Адмирала Головко по Морскому бульвару и между домами № 7 на улице В. Егорова и № 101 на проспекте Ленина. В то же время в поселке Мечниково проложен тротуар от автобусной остановки до железнодорожной платформы.