Движение трамваев восстановили в Краснодаре после ДТП

Трамвайное движение восстановлено в районе Московской и Жигулевской после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Движение трамваев по пяти маршрутам восстановлено в районе пересечения улиц Московской и Жигулевской в Краснодаре после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по маршрутам № 5, 8, 15, 21 и 22 было приостановлено в направлении улицы Солнечной из-за аварии.

«В настоящее время движение трамваев восстановлено и осуществляется в соответствии с расписанием», — уточнили в пресс-службе.

Информация о причинах ДТП и возможных пострадавших не уточняется.