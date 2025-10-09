Движение трамваев восстановили в Краснодаре после ДТП

Движение трамваев по пяти маршрутам восстановлено в районе пересечения улиц Московской и Жигулевской в Краснодаре после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что движение трамваев по маршрутам № 5, 8, 15, 21 и 22 было приостановлено в направлении улицы Солнечной из-за аварии.
«В настоящее время движение трамваев восстановлено и осуществляется в соответствии с расписанием», — уточнили в пресс-службе.
Информация о причинах ДТП и возможных пострадавших не уточняется.