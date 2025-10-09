«А в Приволжье мы — лидеры!»: здравницы Башкирии признали одними из лучших в России

Как отметил глава кабмина, за летний туристический сезон здравницы региона приняли свыше 65 тысяч человек. Из них 47 тысяч отдыхающих выбрали санатории, учредителем которых является Башкирии. Премьер подчеркнул, что популярность курортов республики выросла на 6% по сравнению с прошлым летом.