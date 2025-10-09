«А в Приволжье мы — лидеры!»: здравницы Башкирии признали одними из лучших в России

Санаторно-курортные комплексы Башкирии по итогам летнего сезона 2025 года вошли в пятерку лучших в России, заняв первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Как отметил глава кабмина, за летний туристический сезон здравницы региона приняли свыше 65 тысяч человек. Из них 47 тысяч отдыхающих выбрали санатории, учредителем которых является Башкирии. Премьер подчеркнул, что популярность курортов республики выросла на 6% по сравнению с прошлым летом.
Назаров связал этот успех с уникальной природой региона, современной медицинской базой и разнообразием оздоровительных программ. Он заверил, что работа по развитию курортов продолжается, и выразил уверенность, что республика имеет все возможности стать одним из главных центров оздоровительного туризма в стране.
