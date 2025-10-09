Le Monde: лауреата Нобелевской премии мира выбрали до решения вопроса по Газе

Уточняется, что Нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, как правило, принимает решение «за несколько дней или недель до объявления лауреата», а последняя встреча проходит «незадолго» до финала для итоговых уточнений.
«Последние штрихи были сделаны в понедельник», — рассказал AFP представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм, отмечает издание.
Он добавил, что комитет никогда не раскрывает, когда конкретно принимает решение. По словам Осхайма, новые заседания до объявления лауреата не планируются.
Ранее стало известно, что в Верховной раде не набралось нужного числа парламентариев для номинирования президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Bloomberg сообщал, что cпецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обсуждает с европейскими коллегами выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира.
Как заявляла газета Financial Times, Норвегия опасается, что Трамп введёт пошлины, если ему не дадут премию мира.