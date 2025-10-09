Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И всё-таки она откроется. Власти рассказали, когда «Планета Океан» заработает на полную мощность

Примерный срок обозначил Андрей Ермак.

Источник: Клопс.ru

Залы «Планеты Океан» в Калининграде в полном объёме начнут функционировать в 2026 году. Такое обещание дал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Пока в открывшемся в августе корпусе Музея Мирового океана посетителям доступна примерно половина экспозиции. Над запуском остальных зон продолжают работать специалисты.

Министр культуры Калининградской области отметил, что проект будет запускаться постепенно — скорость зависит от технических и организационных аспектов. Особое внимание сотрудники музея уделяют внутренней логистике — тому, как сделать перемещение гостей между экспозициями наиболее удобным.

В Музее Мирового океана показали оригинальную книгу знаменитого российского вице-адмирала.