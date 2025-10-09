И всё-таки она откроется. Власти рассказали, когда «Планета Океан» заработает на полную мощность

Залы «Планеты Океан» в Калининграде в полном объёме начнут функционировать в 2026 году. Такое обещание дал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Пока в открывшемся в августе корпусе Музея Мирового океана посетителям доступна примерно половина экспозиции. Над запуском остальных зон продолжают работать специалисты.
Министр культуры Калининградской области отметил, что проект будет запускаться постепенно — скорость зависит от технических и организационных аспектов. Особое внимание сотрудники музея уделяют внутренней логистике — тому, как сделать перемещение гостей между экспозициями наиболее удобным.
