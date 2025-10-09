Минцифры опровергло слухи об отключении интернета по выходным в Воронеже

Информация о возможных отключениях интернета по выходным дням, которая активно распространялась в мессенджерах Воронежской области, оказалась фейковой. Официальное опровержение опубликовала в четверг пресс-служба Министерства цифрового развития России.
— Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности, — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве заверили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет по всей стране, включая Воронежскую область, работают в штатном режиме.
— Никаких планов по отключению нет, — добавили в Минцифры.
Напомним, что в Воронежской области продолжается работа по расширению точек доступа к сети. Недавно четыре новые зоны с бесплатным Wi-Fi появились в спортивно-оздоровительном комплексе «Белый колодец».