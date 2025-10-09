В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных

Специализированный автобус курсирует в ночное время суток в разных районах города, делая остановки в зависимости от места скопления бездомных людей, и, по сути, выполняет функции мобильного пункта социальных услуг. В его салоне человек может согреться в холода и морозы, получить горячее питание и одежду.