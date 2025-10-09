В онкоцентре оптимизировали дневной стационар химиотерапии

В онкоцентре «Новому Калининграду» сообщили, что дневной стационар не закрыли, а перевели в структуру круглосуточного отделения противоопухолевой лекарственной терапии. «Исторически сложилось так, что дневной стационар первый переехал в онкоцентр и функционировал как самостоятельное подразделение. Позже был открыт круглосуточный стационар отделения противоопухолевой лекарственной терапии. Но в процессе работы назрела необходимость объединения дневного и круглосуточного стационаров для оптимизации работы», — сообщили в учреждении.