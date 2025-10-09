Ричмонд
К 2036 году в Самаре хотят запустить беспилотные автобусы и трамваи

Власти Самары хотят развивать беспилотный транспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут появиться беспилотные автобусы, трамваи и грузовики. Такие виды транспорта включены в стратегию социально-экономического развития города, которая рассчитана до 2036 года. Проект сейчас обсуждают.

«Планируется разработка нормативно-правовой базы для беспилотных транспортных средств», — говорится в документе.

Предполагается, что беспилотные автобусы и шаттлы будут ездить по выделенным полосам в крупных районах Самары, а использование трамваев, которыми управляет искусственный интеллект, позволит оптимизировать пассажиропоток. Беспилотные грузовики же смогут доставлять товары в промышленную и торговую зону.