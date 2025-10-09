Гимн Калининградской области сейчас выбирают из двух вариантов-победителей — Ермак

Конкурс на гимн Калининградской области подошёл к ключевой стадии. Сейчас жюри выбирает из двух вариантов-победителей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.