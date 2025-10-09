Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимн Калининградской области сейчас выбирают из двух вариантов-победителей — Ермак

Есть предложение вынести вопрос на народное голосование.

Источник: Клопс.ru

Конкурс на гимн Калининградской области подошёл к ключевой стадии. Сейчас жюри выбирает из двух вариантов-победителей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

В финал вышли два автора музыки — Андрей Степаненко и Борис Гастев. По мнению жюри, оба произведения достойны стать музыкальным символом региона.

Власти пока обсуждают, как выбрать окончательного победителя. Рассматривают два варианта: ещё один опрос внутри экспертного сообщества или народное голосование.

«Появилось предложение от Виктора Бобкова, руководителя филармонии: включить [в конкурс] произведение “В славном 45-м” — уже устоявшиеся и всем известное», — добавил Ермак.

Министр культуры подчеркнул, что гимн официально станет символом Калининградской области. Он будет закреплён законом и размещён на официальных ресурсах.

Определиться с выбором власти планируют до середины декабря.

«Клопс» писал, что в Калининграде искали тех, кто напишет песню, посвящённую 80-летию образования области.