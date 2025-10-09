Гимн Калининградской области сейчас выбирают из двух вариантов-победителей — Ермак

Конкурс на гимн Калининградской области подошёл к ключевой стадии. Сейчас жюри выбирает из двух вариантов-победителей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
В финал вышли два автора музыки — Андрей Степаненко и Борис Гастев. По мнению жюри, оба произведения достойны стать музыкальным символом региона.
Власти пока обсуждают, как выбрать окончательного победителя. Рассматривают два варианта: ещё один опрос внутри экспертного сообщества или народное голосование.
«Появилось предложение от Виктора Бобкова, руководителя филармонии: включить [в конкурс] произведение “В славном 45-м” — уже устоявшиеся и всем известное», — добавил Ермак.
Министр культуры подчеркнул, что гимн официально станет символом Калининградской области. Он будет закреплён законом и размещён на официальных ресурсах.
Определиться с выбором власти планируют до середины декабря.
«Клопс» писал, что в Калининграде искали тех, кто напишет песню, посвящённую 80-летию образования области.