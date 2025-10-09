Как престижная премия превратилась в «Кто хочет стать миллионером»

Пришествием нового главы литературного комитета открылась унылая игра литературных блоков. В каждом блоке есть свои постоянные вечные номинанты, которым прочат премию по 10−20 лет. В букмекерских лидерах этого года был традиционно Салман Рушди: он представляет сразу два блока — национальный и политический. А индиец Амитав Гош уже не первый год лидирует в списках сразу по двум блокам: нацколорита и экологии, так как пишет еще и о вреде природе! Он считался лидером, так как в нынешнем нобелевском комитете чувствуется тяга к защите природы, животных и вегетарианству: с 2019 года минимум двое авторов книг о вегетарианстве получили премию, это Ольга Токарчук и Хан Ган. А у Гоша есть третий козырь: он из бывшего колониального мира, Индия пострадала от колониализма, а индийцам премии фактически с 1913 года не давали. Непорядок, уже пора! Так что у Гоша комбо. Есть и четвертый фактор: вне политики! Не Иран, не антисоветчина, не араб, не из США, которые сейчас потихоньку взгрели Европу, при этом против колониализма и за все хорошее!