Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО

«В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — сказал Гуцан, чьи слова приводятся в релизе.