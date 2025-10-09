Ричмонд
Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО

Гуцан предложил создать отдел по надзору за правами участников СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что в ведомстве необходимо создать специализированный отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — сказал Гуцан, чьи слова приводятся в релизе.

