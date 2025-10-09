Ричмонд
БЖД назначила на каникулы и ноябрьские праздники дополнительные поезда

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Дополнительные поезда будут курсировать в республике в первой декаде ноября, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Белорусская железная дорога назначила 37 дополнительных поездов для перевозки пассажиров в период школьных каникул и ноябрьских праздников.

говорится в сообщении

Допсоставы вводятся в расписание с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока с 1 по 11 ноября, в межрегиональном и международном сообщении.

Так, на «длинные» ноябрьские выходные вместе с ОАО «РЖД» назначено 12 поездов по маршрутам Брест — Москва, Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

В межрегиональном дополнительно будут курсировать 25 составов на самых популярных направлениях: из Минска в Гомель, Брест, Витебск и Могилев, а также из Гомеля в Витебск.

Больше всего дополнительных составов предусмотрено на 6 и 9 ноября.

В БЖД подчеркнули, что в зависимости от спроса на билеты количество мест для проезда может быть увеличено, как и число составов.

В текущем году продолжительность осенних школьных каникул составляет 8 дней, учащиеся будут отдыхать со 2 по 9 ноября. Праздник Октябрьской революции в 2025-м приходится на пятницу, поэтому белорусов ждут три выходных дня — с 7 по 9 ноября.