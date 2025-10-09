Пострадали дома и пять машин: В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области днем в четверг, 9 октября, в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки в поселке Матвеев Курган повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.
— Информация о пострадавших уточняется, — сказано в сообщении.
