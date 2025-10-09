Спортивно-оздоровительные лагеря в Беларуси ждут изменения

Документом определено, что спортивные лагеря в Беларуси создаются госорганами, которые осуществляют государственное регулирование и управление в сфере физкультуры и спорта. Также открыть спортлагерь может специализированное учебно-спортивное учреждение, училище олимпийского резерва (их учредители), или же иные организации, которые осуществляю подготовку спортрезерва и спортсменов высокого класса.