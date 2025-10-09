Спортивно-оздоровительные лагеря в Беларуси ждут изменения

В Беларуси меняются условия работы спортивно-оздоровительных лагерей. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства спорта и туризма (№ 31 от 26 августа), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, устанавливаются правила порядка создания и деятельности спортлагерей, их структуры, порядка организации и проведения учебного и тренировочного процессов, порядок и условий привлечения к работе тренеров, иные особенности функционирования.
Документом определено, что спортивные лагеря в Беларуси создаются госорганами, которые осуществляют государственное регулирование и управление в сфере физкультуры и спорта. Также открыть спортлагерь может специализированное учебно-спортивное учреждение, училище олимпийского резерва (их учредители), или же иные организации, которые осуществляю подготовку спортрезерва и спортсменов высокого класса.
А направляться в спортивно-оздоровительный лагеря смогут лица, которые проходят спортивную подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах, которые включены в структуру клубов по видам спорта, как обособленные структурные подразделения. Также получить путевку могут учащиеся училищ олимпийского резерва и других аналогичных организаций.
Постановление еще определило организационные основы деятельности спортлагерей, условия управление им и т.д. В приложениях к документу прописан также типовой штат работников лагеря.
Документ вступил в силу.
