В Москве не превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Москвы не превышены. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Getty Images

«На 40-й неделе 2025 года (с 29 сентября по 5 октября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как стабильная. Эпидемические пороги по совокупному населению и отдельным возрастным группам не превышены», — говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу. Специалисты подчеркнули важность проведения вакцинации и соблюдения гигиены.