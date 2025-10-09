В Москве не превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ

«На 40-й неделе 2025 года (с 29 сентября по 5 октября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как стабильная. Эпидемические пороги по совокупному населению и отдельным возрастным группам не превышены», — говорится в публикации на сайте.