В Иркутской области численность медведей превысила норму на 4 тысячи

Чтобы решить проблему, утвержден специальный план на два года. Уже отстрелено 60 опасных хищников, которые угрожали людям. Всего в этом сезоне планируется добыть до 4 388 животных. При встрече с медведем нужно сразу звонить 112, не подходить к нему и не шуметь. Главное — уйти в безопасное место и не провоцировать зверя.