В Иркутской области численность медведей превысила норму на 4 тысячи

В Иркутской области медведи все чаще выходят к людям. Губернатор Игорь Кобзев объяснил, что это происходит потому, что животных в регионе стало больше положенного — 22,5 тысячи вместо допустимых 18,5 тысячи.
— Медведи идут к людям из-за неурожая ягод и орехов в тайге. Их также привлекают свалки, которые оставляют жители. Еще раз обращаюсь ко всем — важно сознательное отношение к природе, зачастую проблемы мы создаем самостоятельно! — сказал губернатор.
Чтобы решить проблему, утвержден специальный план на два года. Уже отстрелено 60 опасных хищников, которые угрожали людям. Всего в этом сезоне планируется добыть до 4 388 животных. При встрече с медведем нужно сразу звонить 112, не подходить к нему и не шуметь. Главное — уйти в безопасное место и не провоцировать зверя.
