Работники Кадрового центра Ленобласти посетили завод в поселке Лосево

Экскурсия для сотрудников Кадрового центра Ленинградской области была организована на молочном заводе в поселке Лосево. Они ознакомились с особенностями работы предприятия и потребностью компании в кадрах, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.
«Молочный завод “Лосево”» — это современное высокотехнологичное производство. Во время экскурсии работники службы занятости увидели весь процесс производства молока — от поступления на завод до выхода готовой продукции. Особый интерес у гостей вызвал процесс пастеризации.
«Гости убедились, что современное оборудование и высокая квалификация сотрудников делают завод не только технологически совершенным, но и безопасным местом производства натуральной молочной продукции. Кадровый центр и завод “Лосево” стали хорошими друзьями и будут активно сотрудничать в дальнейшем», — отметили в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.