В России открыто более 600 агротехнологических классов

Свыше 600 агротехнологических классов уже открыто в 67 регионах России, к 2030 году их будет около 18 тысяч. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство», которое состоялось на полях Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Агроклассы создают в стране по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В них учатся более 9 тысяч школьников. Там они узнают о профессиях в сфере агропромышленного комплекса, а также углубленно изучают сельское хозяйство. Все это поможет в будущем подготовить новые кадры для АПК.
Также на заседании обсудили развитие селекции и генетики, производства ферментных препаратов и пищевых добавок, ветпрепаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что к 2030 году Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции на 75%, племенным маточным поголовьем молочного крупного рогатого скота — на 72%, племенной продукцией в птицеводстве — на 10%. При этом необходимо не только наращивать объемы, но и работать над качеством, а также ускорять выведение новых сортов и гибридов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.