В России открыто более 600 агротехнологических классов

Также на заседании обсудили развитие селекции и генетики, производства ферментных препаратов и пищевых добавок, ветпрепаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что к 2030 году Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции на 75%, племенным маточным поголовьем молочного крупного рогатого скота — на 72%, племенной продукцией в птицеводстве — на 10%. При этом необходимо не только наращивать объемы, но и работать над качеством, а также ускорять выведение новых сортов и гибридов.