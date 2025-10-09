Оксана Лут: ИИ не заменит человека в сфере сельского хозяйства

Искусственный интеллект не заменит человека в агропромышленном комплексе, но поможет повысить эффективность работы данного сектора экономики. Такое мнение высказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании «Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК», которое состоялось во время Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Цифровые инструменты, в том числе ИИ, позволяют снижать себестоимость продукции и повышать эффективность аграриев, минимизировать рутинные операции и закрывать кадровый дефицит, снижать риски агробизнеса, связанные с климатическими, биологическими и экономическими изменениями. При этом главным в агропромышленном комплексе остается человек.
«Наша отрасль никогда не будет работать без человека, это невозможно. Искусственный интеллект, цифровизация, повышение производительности труда — это все помощники. Ключевые решения всегда останутся за людьми», — сказала Лут.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в развитии сельского хозяйства важно сделать следующий шаг — создать условия для масштабного внедрения научно-исследовательских разработок с использованием самых актуальных цифровых платформ.
«Уровень цифровизации в агросекторе будет только расти. Это приведет к системной трансформации многих направлений, производственных процессов, профессий, что открывает уникальные возможности для самореализации в науке, в бизнесе, в государственном управлении», — заявил Мишустин.
Один из примеров внедрения ИИ в сельское хозяйство — компания «Зеленые линии». Она использует математические алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для создания собственных заквасочных культур. Это позволяет рассчитать параметры и условия для отбора микроорганизмов, которые смогут обеспечить получение будущего продукта с необходимыми потребительскими свойствами.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.