Сборная Россия посетила музей-панораму в Волгограде: фото с экскурсии

Футболисты и тренеры сборной России ознакомились с масштабным полотном «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и экспозиционными залами. Об истории одного из самых кровавых сражений больше узнал и легенда футбола Юрий Жирков.
Спортсмены преподнесли музею памятный дар — футбольный мяч с автографами всех членов команды.
В РФС подчеркнули, что осенние матчи сборной посвящены Году защитника Отечества. Предстоящая встреча в городе-герое станет серьезным испытанием для российской сборной. В рейтинге ФИФА подопечные Валерия Карпина занимают 35-е место, сборная Ирана — 20-е. Сама игра пройдет на «Волгоград Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00.
Напомним, накануне представители СМИ и болельщики встретили сборную Россию по футболу у гостиницы «Волгоград». Футболистов ждали с хлебом и солью.