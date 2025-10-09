Ричмонд
Сборная Россия посетила музей-панораму в Волгограде: фото с экскурсии

В преддверии товарищеской встречи со сборной Ирана действующие и бывшие игроки национальной команды России и ветераны футбола посетили музей-панораму «Сталинградская битва».

86

Футболисты и тренеры сборной России ознакомились с масштабным полотном «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и экспозиционными залами. Об истории одного из самых кровавых сражений больше узнал и легенда футбола Юрий Жирков.

Спортсмены преподнесли музею памятный дар — футбольный мяч с автографами всех членов команды.

В РФС подчеркнули, что осенние матчи сборной посвящены Году защитника Отечества. Предстоящая встреча в городе-герое станет серьезным испытанием для российской сборной. В рейтинге ФИФА подопечные Валерия Карпина занимают 35-е место, сборная Ирана — 20-е. Сама игра пройдет на «Волгоград Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Напомним, накануне представители СМИ и болельщики встретили сборную Россию по футболу у гостиницы «Волгоград». Футболистов ждали с хлебом и солью.