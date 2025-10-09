Сергей Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей. Он написал об этом в своем канале в МАХ.
Мэр отметил, что рассчитывает на активность частных инвесторов. Для этого город будет компенсировать до 50% затрат на технологическое присоединение электрических зарядных станций (ЭЗС) к городским сетям, но не более 2 миллионов рублей за одну станцию.
Владельцы ЭЗС также будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение, а именно АИС «Единое парковочное пространство», «Энергия Москвы» и мобильное приложение «Метро Москвы».
Собянин добавил, что в столице свыше 7 тысяч ЭЗС, однако сеть нужно расширить, чтобы подготовить город к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию.
Подать заявку на получение компенсации можно в московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства.
Ранее мэр рассказывал, что было принято решение о заключении долгосрочных контрактов на установку ЭЗС. Операторы — юридические лица и индивидуальные предприниматели — будут устанавливать и обслуживать ЭЗС в течение 7 лет по всем техническим требованиям и стандартам качества, которые закреплены в контракте и техзадании.
Это будет гарантировать пользователям доступность, надежность и безопасность процесса зарядки. Кроме того, это даст толчок для роста производства электромобилей в России.