Создан алгоритм для определения межремонтного интервала авиационного оборудования

Ученые выяснили, при каких условиях проведения селективного лазерного плавления образуется материал с непроплавленными либо переплавленными участками, расположенными послойно. Такие локальные дефекты занимают до 30−40% от линейного размера слоя. Причем «непроплавы сильнее подвержены упругой деформации и становятся центрами зарождения усталостных трещин и каверн», а «в переплавах благодаря длительному тепловому воздействию образуются крупные зерна с иным фазовым составом. Их появление увеличивает микротвердость и модуль упругости переплавов на 10−15% по сравнению с бездефектными областями».