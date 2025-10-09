В Саратовской области создадут балетный спектакль для детей

Два премьерных показа новой постановки состоятся 8 и 9 ноября на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета. Директор театра Алексей Комаров отметил, что организован онлайн-конкурс на создание макета афиши к балету «Приключения Буратино». В нем могут принять участие дети и подростки региона. Макет афиши победителя конкурса будет использован при печати тиража к премьере балета с указанием имени автора. Также будет организована выставка лучших работ, представленных на конкурс. Ее открытие состоится 8 ноября в Гостиной Новой сцены Саратовского театра оперы и балета.