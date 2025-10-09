В Саратовской области создадут балетный спектакль для детей

Благотворительный фонд имени Л. В. Собинова приступил к работе над балетом «Приключения Буратино» на музыку М. Вайнберга. Он получил поддержку в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Проект вошел в число победителей конкурса некоммерческих организаций Российского фонда культуры и получил грант. Его целью является создание балетного спектакля для семейного просмотра на сюжет сказки Алексея Толстого и музыку Мечислава Вайнберга.
«Семейный поход в театр — это замечательная возможность погрузиться в миры друг друга. Театр учит ребенка сопереживанию, нравственности, творческому мышлению, умению анализировать. Особенно когда мы, взрослые, в этом помогаем: беседуем с ребенком после спектакля, обсуждаем и рассуждаем вместе», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Два премьерных показа новой постановки состоятся 8 и 9 ноября на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета. Директор театра Алексей Комаров отметил, что организован онлайн-конкурс на создание макета афиши к балету «Приключения Буратино». В нем могут принять участие дети и подростки региона. Макет афиши победителя конкурса будет использован при печати тиража к премьере балета с указанием имени автора. Также будет организована выставка лучших работ, представленных на конкурс. Ее открытие состоится 8 ноября в Гостиной Новой сцены Саратовского театра оперы и балета.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.