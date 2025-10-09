Четыре блогера из Новосибирской области вышли в финал проекта «ТопБЛОГ»

Финал проекта «ТопБЛОГ» по направлению «Медиакампус» пройдет 22−24 октября в Калининграде в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». В число финалистов вошли четыре блогера из Новосибирской области, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Всего финалистами стали 150 медиапроектов. Новосибирскую область представят Ирина Путинцева, Светлана Костенко, Александр Августинович и Евгения Фридман. До этого блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ. Молодые авторы представили медиапроекты о сохранении культурного кода, экологии, здоровье, развитии регионов, поддержке подростков и цифровой безопасности.
До поездки на финал трека «Медиакампус» 150 авторов лучших выпускных работ пройдут онлайн-защиты, где представят медиапроекты и в прямом диалоге с экспертами подтвердят их актуальность и потенциал. Имена победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» будут названы на торжественной церемонии 24 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.