Больница в подмосковной Дубне получила новый томограф

Современный магнитно-резонансный томограф поступил в медико-санитарную часть № 9 Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в Дубне. Оборудование было закуплено в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«По решению ФМБА России, Объединенного института ядерных исследований и администрации Дубны был построен модуль, в котором размещено это оборудование. Это томограф экспертного класса, он позволяет выполнять все виды исследований, в том числе с использованием контрастного вещества», — прокомментировала врио начальника медико-санитарной части № 9 Оксана Лекова.
Новый лечебно-диагностический корпус уже достроен по специальным технологиям: возведена радиочастотная кабина, состоящая из медных стен, потолка и пола. Это нужно для защиты от вредного излучения. Корпус начнет работу в ноябре.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.