В Ростовской области создадут кластеры СПО по педагогике и туризму

В Ростове в историческом парке «Россия — моя история» прошел форум «Навигатор Дона СПО», посвященный 85-летию системы среднего профессионального образования. В мероприятии приняли участие руководители, преподаватели и студенты региональных образовательных учреждений. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев отметил, что донская сеть СПО является одной из крупнейших в России и включает 108 организаций, где обучаются около 90 тысяч студентов. Он подчеркнул исторический вклад системы в развитие региона и ее современную роль в подготовке кадров для экономики.
Особое внимание на форуме уделили федеральному проекту «Профессионалитет». В настоящее время в регионе уже работают три образовательно-производственных кластера, а до 2030 года планируется создать новые центры по машиностроению, сельскому хозяйству, IT, туризму и другим направлениям.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!