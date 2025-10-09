В Ростовской области создадут кластеры СПО по педагогике и туризму

Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев отметил, что донская сеть СПО является одной из крупнейших в России и включает 108 организаций, где обучаются около 90 тысяч студентов. Он подчеркнул исторический вклад системы в развитие региона и ее современную роль в подготовке кадров для экономики.