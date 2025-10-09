В Уфе мужчина выбросил дочь с балкона

В Уфе мужчина выкинул с балкона четвертого этажа вещи и свою трехлетнюю дочь. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, девочка находится в реанимации. При задержании мужчина не объяснил причину своего поступка. Источник ТАСС сообщил, что он был в психически нестабильном состоянии. По одним данным, он состоял на учете в психдиспансере, по другим — 15 лет назад обращался в психбольницу. При этом отца характеризовали как вежливого и улыбчивого, а саму семью — как благополучную.