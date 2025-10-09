Почти 40 тысяч пожилых людей из Башкирии удостоены права на надбавку к пенсии

Более 39 тысяч жителей Башкирии получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Данная мера поддержки, как пояснили в отделении Социального фонда России по Башкирии, предоставляется неработающим пенсионерам, проработавшим в аграрном секторе не менее 30 лет и проживавшим в сельской местности на момент назначения пенсии.
В СФР отмечают, что право на доплату имеют представители более 500 профессий, утвержденных федеральным правительством, включая агрономов, трактористов, зоотехников, ветеринарных врачей, мастеров машинного доения и пчеловодов. Особенностью является то, что периоды работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включаются в стаж независимо от наименования специальности.
Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии.
— В 2025 году это — 8907,70 рублей (ежегодно индексируется), соответственно, доплата за работу в сельском хозяйстве — 2 226,93 рубля, — заявили в СФР.
Надбавка назначается автоматически при оформлении страховой пенсии по старости или инвалидности без необходимости подачи дополнительных заявлений.
Важно, что выплата сохраняется даже в случае переезда пенсионера в город, но приостанавливается, если он возвращается к трудовой деятельности. После увольнения надбавка восстанавливается автоматически на основании сведений от работодателя.
