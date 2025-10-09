Почти 40 тысяч пожилых людей из Башкирии удостоены права на надбавку к пенсии

Более 39 тысяч жителей Башкирии получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Данная мера поддержки, как пояснили в отделении Социального фонда России по Башкирии, предоставляется неработающим пенсионерам, проработавшим в аграрном секторе не менее 30 лет и проживавшим в сельской местности на момент назначения пенсии.