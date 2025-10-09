Самарский врач-нарколог Дорошенко назвал факторы, влияющие на психическое здоровье

В Самарской области врач-психиатр-нарколог Никита Дорошенко назвал факторы, влияющие на психическое здоровье людей. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения по региону.
— Среди факторов, негативно влияющих на психическое здоровье: стресс, изоляция от общества и недостаток социальной поддержки, неправильное питание, хронический недосып, отсутствие физической активности, — отметил эксперт.
Кроме того, на образ жизни влияет отсутствие витаминов. Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогут улучшить качество жизни в 70−80% случаев. Если вы или ваши близкие испытывают трудности, важно обратиться за помощью.