Осеннее обострение: чем заражаются казахстанцы и как спастись

Что же касается коронавирусной инфекции, которая панически напугала все население планеты несколько лет назад, несмотря на то, что COVID-19 впервые был обнаружен более пяти лет назад, он продолжает эволюционировать все эти годы. Его новая разновидность SARS-CoV-2 XFG, получившая в мире неофициальное название «стратус», была впервые выявлена в Канаде 27 января 2025 года. Слово «стратус» в английском языке имеет несколько значений. Но наиболее часто употребляют наименование к этому подвиду коронавируса — слоистые облака Stratus clouds. Это название отражает его способность быстро и незаметно распространяться и поражать организм, обволакивая, словно окутывающие облака.