Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А дети куда? Центр занятости Петербурга рассказал, кем работают подростки

Петербургский Центр занятости во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 9 октября назвал самые востребованные сферы труда среди несовершеннолетних. Это в том числе работа в офисах, архивах, организациях по благоустройству города. Кроме этого некоторые идут в медицину.

Источник: Freepik

«Больше 14 тысяч детей в год трудоустраиваем. От 14 лет до 18. Это школьники и студенты соответствующего возраста. Активно работаем с работодателями. И с точки зрения социальной, и с точки зрения закрытия кадровой потребности организаций. При трудоустройстве несовершеннолетних граждан через Центр занятости работодатель не несет затрат. Заработок компенсируется за счет государства», — рассказала директор Центра занятости населения Петербурга Анна Харичева.

Она отметила, что дети обычно устраиваются помощниками в офисах, занимаются ведением баз данных и заполнением таблиц, трудятся помощниками в архивах и рабочими зеленого хозяйства в благоустройстве города.

Председателем поставлена задача максимально расширять спектр профессий, привлекать те профессии, которые более интересны деткам. Да, и помощниками официантов идут, и в медицину идут.

отметила Харичева

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что комитет по труду и занятости Петербурга оценивает уровень безработицы в городе в 1,5%.