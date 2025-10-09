А дети куда? Центр занятости Петербурга рассказал, кем работают подростки

«Больше 14 тысяч детей в год трудоустраиваем. От 14 лет до 18. Это школьники и студенты соответствующего возраста. Активно работаем с работодателями. И с точки зрения социальной, и с точки зрения закрытия кадровой потребности организаций. При трудоустройстве несовершеннолетних граждан через Центр занятости работодатель не несет затрат. Заработок компенсируется за счет государства», — рассказала директор Центра занятости населения Петербурга Анна Харичева.
Она отметила, что дети обычно устраиваются помощниками в офисах, занимаются ведением баз данных и заполнением таблиц, трудятся помощниками в архивах и рабочими зеленого хозяйства в благоустройстве города.
Председателем поставлена задача максимально расширять спектр профессий, привлекать те профессии, которые более интересны деткам. Да, и помощниками официантов идут, и в медицину идут.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что комитет по труду и занятости Петербурга оценивает уровень безработицы в городе в 1,5%.