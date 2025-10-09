В городе Свободном в Приамурье скоро завершат ремонт четырех улиц

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершаются на четырех улицах в городе Свободном. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
В частности, на улице Луговой подрядчик приступил к асфальтированию заездов, после чего начнет устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всем участке ремонта. Параллельно будут вестись работы по укладке нижнего слоя покрытия на улице Матросова.
В то же время на улице Амурской идет отсыпка дорожного основания и проводится поэтапное асфальтирование. Укладка нижнего слоя покрытия завершена на 50%.
Также реконструкция продолжается на участке улицы Репина. Для подготовки основания дороги к асфальтированию туда были доставлены каток, экскаватор и бульдозер. Специалисты уже приступили к дальнейшим ремонтным работам.
Завершение работ на всех улицах запланировано к концу октября. В целом в Свободном обновят 4,35 км дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.