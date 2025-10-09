Нобелевскую премию по литературе получил Ласло Краснахоркаи из Венгрии

Несколько произведений Краснахоркаи переведены на русский язык. Это романы «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления» — и несколько рассказов. ~Сам писатель еще в 2013 году в интервью журналу «Иностранная литература» сокрушался, что на русский его переводят мало.~ «Я всегда думал: если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский. Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский. Не будь их, мне бы и в голову не пришло стать писателем», — признавался он.