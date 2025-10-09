Reuters: ООН намерена на четверть сократить число миротворцев

В общей сложности нам придется репатриировать… около 25% от общего числа наших миротворческих войск, полиции и их оборудование. Сокращения также затронут большое количество гражданского персонала, задействованного в миссиях.
По словам чиновника, это составит от 13 000 до 14 000 военнослужащих и полицейских, уточняет агентство Reuters. Сокращения затронут миротворческие миссии ООН в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Ливане, Косово, на Кипре, в ЦАР, Западной Сахаре, в демилитаризованной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, а также на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана.
Издание уточняет, что крупнейшим донором ООН в области миротворчества выступают США, на долю которых приходится более 26% финансирования. За ними следует Китай, который вносит почти 24% средств.
США уведомили ООН, что в ближайшее время выплатят организации только 680 млн долларов. Президент Дональд Трамп в августе в одностороннем порядке отменил финансирование миротворческих операций на сумму около 800 млн долларов, запланированное на 2024 и 2025 годы, напоминает Reuters. Административно-бюджетное управление Белого дома также предложило прекратить финансирование миротворческих миссий ООН в 2026 году, сославшись на неудачи операций в Мали, Ливане и Демократической Республике Конго.