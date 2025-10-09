Reuters: ООН намерена на четверть сократить число миротворцев

По словам чиновника, это составит от 13 000 до 14 000 военнослужащих и полицейских, уточняет агентство Reuters. Сокращения затронут миротворческие миссии ООН в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Ливане, Косово, на Кипре, в ЦАР, Западной Сахаре, в демилитаризованной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, а также на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана.