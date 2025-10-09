Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фармацевтический кластер может появиться в Дзержинске

Правительство Нижегородской области рассматривает перспективу создания фармацевтического кластера в Дзержинске. Об этом заместитель губернатора Андрей Чечерин сообщил на встрече с предпринимателями 9 октября.

Источник: Коммерсантъ

«Мы планируем организовать в Дзержинске фармацевтический кластер, сейчас этот вопрос активно обсуждается», — отметил господин Чечерин. Он добавил, что интерес к Дзержинску уже проявил «крупный фармацевтический производитель».

Как писал «Ъ-Приволжье», создание фармкластера нижегородские власти ранее упоминали в контексте выселения Нижегородского центра крови из здания на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода ради будущего строительства отеля «Телеграф». В апреле 2025 года сообщалось, что центр крови может переехать в фармкластер, однако, где именно он может быть создан, в правительстве не уточнили.