Фармацевтический кластер может появиться в Дзержинске

Как писал «Ъ-Приволжье», создание фармкластера нижегородские власти ранее упоминали в контексте выселения Нижегородского центра крови из здания на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода ради будущего строительства отеля «Телеграф». В апреле 2025 года сообщалось, что центр крови может переехать в фармкластер, однако, где именно он может быть создан, в правительстве не уточнили.