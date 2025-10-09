Ричмонд
Сколько выходных ждет казахстанцев на День Республики?

Октябрь 2025 года подарит казахстанцам дополнительный выходной в честь Дня Республики и множество профессиональных праздников, передает El.kz.

Источник: EL.kz

День Республики: как будем отдыхать?

В 2025 году 25 октября выпадает на субботу, что влияет на график выходных в зависимости от рабочей недели.

Пятидневная рабочая неделя

Для тех, кто работает пять дней в неделю, предусмотрен трехдневный выходной:

— 25 октября (суббота) — День Республики, выходной;

— 26 октября (воскресенье) — стандартный выходной;

— 27 октября (понедельник) — дополнительный выходной, так как по закону «О праздниках» выходной день переносится на следующий рабочий день, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.

В итоге в октябре при пятидневной рабочей неделе будет 9 выходных и 22 рабочих дня.

Шестидневная рабочая неделя

Для тех, кто работает шесть дней в неделю, выходные будут короче:

— 25 октября (суббота) — праздничный выходной;

— 26 октября (воскресенье) — стандартный выходной;

— 27 октября (понедельник) — рабочий день.

В октябре при шестидневной рабочей неделе казахстанцы получат 5 выходных дней.

Праздничная атмосфера Дня Республики

День Республики — это не только дополнительный выходной, но и повод для ярких праздничных мероприятий. По всей стране в этот день проходят концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, посетить культурные события и насладиться атмосферой единства и гордости за страну.

Профессиональные праздники октября

Октябрь богат не только национальным праздником, но и множеством профессиональных дат, посвященных различным сферам деятельности. Вот список значимых событий:

1 октября — День работников высшего образования;

2 октября — День работников технического и профессионального, послесреднего образования;

5 октября — День учителя;

6 октября — День работников оборонной промышленности;

10 октября — День профессиональных союзов Казахстана;

14 октября — День работников стандартизации;

19 октября — День спасателя и День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября);

20 октября — День работника сферы общественного питания;

24 октября — День библиотекаря;

26 октября — День работников социальной защиты, День автомобильного транспорта и День автодорожной отрасли (последнее воскресенье октября);

29 октября — День работников охранных организаций и День предпринимателей Казахстана.

Эти даты подчеркивают важность различных профессий и дают возможность отметить вклад работников в развитие страны.