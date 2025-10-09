Сколько выходных ждет казахстанцев на День Республики?

День Республики: как будем отдыхать?
В 2025 году 25 октября выпадает на субботу, что влияет на график выходных в зависимости от рабочей недели.
Пятидневная рабочая неделя
Для тех, кто работает пять дней в неделю, предусмотрен трехдневный выходной:
— 25 октября (суббота) — День Республики, выходной;
— 26 октября (воскресенье) — стандартный выходной;
— 27 октября (понедельник) — дополнительный выходной, так как по закону «О праздниках» выходной день переносится на следующий рабочий день, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.
В итоге в октябре при пятидневной рабочей неделе будет 9 выходных и 22 рабочих дня.
Шестидневная рабочая неделя
Для тех, кто работает шесть дней в неделю, выходные будут короче:
— 25 октября (суббота) — праздничный выходной;
— 26 октября (воскресенье) — стандартный выходной;
— 27 октября (понедельник) — рабочий день.
В октябре при шестидневной рабочей неделе казахстанцы получат 5 выходных дней.
Праздничная атмосфера Дня Республики
День Республики — это не только дополнительный выходной, но и повод для ярких праздничных мероприятий. По всей стране в этот день проходят концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, посетить культурные события и насладиться атмосферой единства и гордости за страну.
Профессиональные праздники октября
Октябрь богат не только национальным праздником, но и множеством профессиональных дат, посвященных различным сферам деятельности. Вот список значимых событий:
1 октября — День работников высшего образования;
2 октября — День работников технического и профессионального, послесреднего образования;
5 октября — День учителя;
6 октября — День работников оборонной промышленности;
10 октября — День профессиональных союзов Казахстана;
14 октября — День работников стандартизации;
19 октября — День спасателя и День работника лесного хозяйства (третье воскресенье октября);
20 октября — День работника сферы общественного питания;
24 октября — День библиотекаря;
26 октября — День работников социальной защиты, День автомобильного транспорта и День автодорожной отрасли (последнее воскресенье октября);
29 октября — День работников охранных организаций и День предпринимателей Казахстана.
Эти даты подчеркивают важность различных профессий и дают возможность отметить вклад работников в развитие страны.