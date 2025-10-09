Сколько выходных ждет казахстанцев на День Республики?

День Республики — это не только дополнительный выходной, но и повод для ярких праздничных мероприятий. По всей стране в этот день проходят концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, посетить культурные события и насладиться атмосферой единства и гордости за страну.