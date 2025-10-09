Власти Литвы вводят новшество для автобусов из Беларуси

Власти Литвы хотят ввести новшество для автобусов и фур из Беларуси, сообщает «Радио Мир».
В частности, планируется ввести ограничение на ввоз дизельного топлива. Для автобусов и большегрузных автомобилей, у которых объем топливного бака может достигать одной тонны, хотят ввести ограничения. Предположительно, лимит ввоза топлива будет составлять около 200 литров.
По информации Министерства финансов Литвы, ограничительная мера должна уменьшить объемы дизеля, который поступает в страну извне.
— Мы решили, что можем ограничить количество ввозимого топлива в баках, чтобы уменьшить объемы, поступающие из третьих стран, особенно из Беларуси, — заявил министр финансов республики Криступас Вайтекунас.
Подобные ограничения еще ранее были введены Латвией и Польшей.