Андрей Кропоткин поздравил семейную пару с золотой свадьбой

Валерий и Антонина Жданюк познакомились ещё в школе.

Источник: Андрей Кропоткин

Андрей Кропоткин поздравил с золотой свадьбой супругов Жданюк. Об этом председатель Заксобрания рассказал «Клопс».

«Валерий и Антонина Жданюк познакомились ещё в школьные годы. Учились в одном классе, вместе прошли через военную службу, работу, переезды и смогли сохранить крепкую семью», — рассказал Кропоткин.

Антонина — педагог с 48-летним стажем, воспитатель детского сада, ветеран труда. Валерий в 1985 году с отличием окончил Даугавпилсское высшее военное авиационно-инженерное училище. После его окончания служили в Грузии, Польше, Латвии и Калининградской области. В 1987—1988 годах Валерий проходил службу в Афганистане, был заместителем командира части в инженерных войсках. Сейчас носит звание ветерана боевых действий и имеет множество наград.

«После возвращения домой он не остался в стороне от общественной жизни, посадил 130 деревьев в сквере у братской могилы на улице Куйбышева, принял участие в благоустройстве городской территории», — отметил спикер регионального парламента.

Андрей Кропоткин поблагодарил супругов за труд и активную гражданскую позицию, вручил поздравительный адрес и свою авторскую книгу.