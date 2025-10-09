Андрей Кропоткин поздравил семейную пару с золотой свадьбой

Антонина — педагог с 48-летним стажем, воспитатель детского сада, ветеран труда. Валерий в 1985 году с отличием окончил Даугавпилсское высшее военное авиационно-инженерное училище. После его окончания служили в Грузии, Польше, Латвии и Калининградской области. В 1987—1988 годах Валерий проходил службу в Афганистане, был заместителем командира части в инженерных войсках. Сейчас носит звание ветерана боевых действий и имеет множество наград.