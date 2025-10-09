Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Мурино пожаловались на коричневую воду в реке Охта

Мутные стоки поступали со строительной площадки.

Источник: Росприроднадзор по Северо-Западу

Жители Мурино пожаловались на коричневую воду в реке Охта. О загрязнении они заявили в Росприроднадзор. Специалисты выехали на место и обнаружили источник мутных стоков. О подробностях сообщили в пресс-службе ведомства.

— Инспекторы провели выездное обследование. Его результаты показали, что вода приобрела такой цвет из-за стоков со строительной площадки на Оборонной улице, где возводится многоквартирный дом, — говорится в сообщении.

Это стало поводом для подготовки материалов, которые передадут в органы строительного надзора. Ответственных за загрязнение реки привлекут к ответственности.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что к 2030 году в Северной столице хотят добиться сортировки 100 процентов твердых коммунальных отходов. Более того, через пять лет власти планируют снизить долю захоронений на полигонах до 50 процентов.