Жители Мурино пожаловались на коричневую воду в реке Охта. О загрязнении они заявили в Росприроднадзор. Специалисты выехали на место и обнаружили источник мутных стоков. О подробностях сообщили в пресс-службе ведомства.
— Инспекторы провели выездное обследование. Его результаты показали, что вода приобрела такой цвет из-за стоков со строительной площадки на Оборонной улице, где возводится многоквартирный дом, — говорится в сообщении.
Это стало поводом для подготовки материалов, которые передадут в органы строительного надзора. Ответственных за загрязнение реки привлекут к ответственности.
